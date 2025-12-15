Ankara’da kontrolden çıkan vinç dehşet saçtı: 13 araca çarptı! 5 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Araçların kaldırılması ardından ulaşım normale döndü.