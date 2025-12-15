Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da kontrolden çıkan vinç dehşet saçtı: 13 araca çarptı! 5 yaralı
Ankara'da vinç, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Korkutan anlarda vinç, 13 araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Korkutan kaza, sabah saatlerinde Ankara-Kırıkkale kara yolunun Kayaş Çalışkanlar mevkiinde meydana geldi. Kırıkkale yönüne giden vinç, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu 13 araca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Araçların kaldırılması ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

