Ankara’da korku dolu anlar! Yanlış yere park ettikleri için uyarınca kabusu yaşadı: Hiç durmadan vurmaya başlayıp…





"DURMADAN BİZE VURMAYA BAŞLADILAR"



Olayla ilgili konuşan Muhammet Zeynel, "Kamyon dükkanın önüne yanaşmıştı. Gelenler eşya taşıyacaklarını söylemişti. Biz de işe gideceğimiz için araçla çıkacağımızı ve kamyonu yoldan çekmelerini istedik. Kabul etmediler. Bekir ağabeyim o sırada kendi aracını çalıştırmak istedi, başaramadı. Aracı arızalanmıştı. Daha sonra Bekir ağabeyime saldırdılar. Küfür ettiler ve vurmaya başladılar. Ben de onu korumak için saldırganlardan birini hafif şekilde ittim. O sırada bana da saldırmaya başladılar. Durmadan bize vurmaya başladılar. O sırada bir polis buradan geçiyordu. Biber gazıyla saldırganlara müdahale etti. Saldırganların çoğu olaydan sonra kaçtı. Beni hastaneye götürdüler. Dudağımda ve kaşımda açılmalar oldu. Vücudumda ağrılar hissediyorum. Darbedildikten sonra başım dönmüştü. Polise şikayette bulunduk, bize bunu yapanlardan davacıyız" dedi.