Ankara’da korkutan patlama! Kimyasal ürün fabrikasında yangın çıktı: Alevler yan binaya da sıçradı!

ALEVLER YAN FABRİKAYA DA SIÇRADI

Edinilen bilgilere göre, fabrikadan ilk olarak büyük bir patlama sesi duyuldu, ardından alevler kısa sürede büyüyerek fabrikanın tamamını sardı. Alevler, fabrikanın hemen yanında bulunan başka bir fabrikaya da sıçradı.