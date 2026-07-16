Ankara’da kuyumcuda korku dolu anlar: Silah çekip altınlarla kaçtı!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sabah saatlerinde Piyade Mahallesi'ndeki kuyumcuya müşteri gibi geldi. Bir süre altınlara bakan şüpheli, alışveriş yapacakmış gibi davranarak bir miktar altını eline aldı.

ALTINLARI ALIP KAÇTI

Daha sonra yanında getirdiği tabancayı iş yeri sahibine doğrultan şüpheli, aldığı altınlarla birlikte kaçtı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kuyumcu dükkanında inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör