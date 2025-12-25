Ankara’da Martı Tag sürücüsünü darbeden taksiciler hakkında karar çıktı

Ankara'da Martı Tag uygulaması üzerinden çağırdıkları araç sürücüsünü darbettikleri gerekçesiyle sanık 4 taksi şoförünün yargılandığı davaya Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Murat Akbaş katılmazken, tutuksuz sanıklar Abdurrahman Akbaş, Umut Can Kurtoğlu ve Ömer Berkan Altunbaş ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, bir önceki celse esasa ilişkin görüşün açıklandığını anımsatarak sanıklara son savunmaları için söz verdi.

Sanık Abdurrahman Akbaş, suçsuz olduğunu belirterek, "Şoför polisin yanında durmamıza rağmen durmadı, bizi kaçırmaya çalıştı. Arabayı durdurmaya çalıştım, anahtarını almaya çalışmadım. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Sanıklar Murat Akbaş ve Ömer Berkan Altunbaş da mahkemeden beraatlerini istedi.

Müşteki avukatı, mahkemenin vereceği kararın emsal teşkil edeceğini belirterek, "Müvekkilim ve diğer Martı Tag kullanıcılarına benzer eylemlerle gözdağı veriliyor. Sadece son bir ayda 20'den fazla taksi şoförü benzer davranışlarda bulundu. Tüm sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Sanık avukatları ise, müşteki Alper Özcan'ın yaptığı işin gayriresmi olduğunu, müvekkillerinin şahsı polise teslim etmeye çalıştığını ancak olayın kamuoyu baskısıyla yönlendirildiğini savunarak beraat talebinde bulundu.

BİR SANIĞA BERAAT

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Abdurrahman Akbaş'ı, 'gece vakti yağmaya teşebbüs', 'birden fazla kişiyle birlikte tehdit' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 12 yıl 6 ay, sanık Murat Akbaş'ı 'gece vakti yağmaya teşebbüs' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 10 yıl 10 ay, sanık Ömer Berkan Altunbaş'a ise 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanık Kurtoğlu hakkında ise beraat kararı verdi.