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Giriş Tarihi: 14.08.2026 17:37

Ankara’da merdiven altı üretim baskını: Binlerce lens solüsyonu ele geçirildi! 1 şüpheli gözaltına alındı

Ankara’da insan sağlığını tehlikeye atabilecek ürünlerin merdiven altı üretimine yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince yapılan operasyonda, 9 bin 500 lens solüsyonu ile 700 kilogram ham madde ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Ankara’da merdiven altı üretim baskını: Binlerce lens solüsyonu ele geçirildi! 1 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut'ta merdiven altı üretim yapıldığı değerlendirilen bir adrese yönelik çalışma başlattı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonun, insan sağlığını tehlikeye atabilecek ürünlerin izinsiz ve denetimsiz üretiminin önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

700 KİLOGRAM HAM MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda yapılan aramalarda üretimde kullanıldığı değerlendirilen 700 kilogram toz halinde ham madde ele geçirildi. Ayrıca 9 bin 500 adet lens solüsyonu, bin 800 kilogram kapasiteli üretim tankı, üretim bandı ile 43 bin adet boş ambalaj kutusu ve etiket bulundu.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 187'nci maddesi kapsamında işlem başlatıldığı bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, operasyonun ardından yaptığı açıklamada halkın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

#ANKARA #ETİMESGUT

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Ankara’da merdiven altı üretim baskını: Binlerce lens solüsyonu ele geçirildi! 1 şüpheli gözaltına alındı
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