Ankara’da NATO Zirvesi öncesi ’Turkuaz’ operasyonu: 58 şüpheli tutuklandı!

AKTİF SUÇLULARA YÖNELİK BÜYÜK OPERASYON

NATO görev alanları kapsamında belirlenen bölgelerde çok sayıda ekip görevlendirildi. 24 saat esasına göre oluşturulan kırmızı alanlarda ise özel tedbirler alındı. Bu kapsamda tüm birimlerin katılımıyla aktif suça karışan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

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