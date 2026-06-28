Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da NATO Zirvesi öncesi 'Turkuaz' operasyonu: 58 şüpheli tutuklandı!
Giriş Tarihi: 28.06.2026 08:59 Son Güncelleme: 28.06.2026 09:12

Ankara'da NATO Zirvesi öncesi 'Turkuaz' operasyonu: 58 şüpheli tutuklandı!

Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi gerçekleştirilen ‘Turkuaz’ operasyonlarında 58 şüpheli tutuklandı. Kritik bölgelerde 46 timle gerçekleştirilen üst düzey güvenlik uygulamalarında çok sayıda aranan şahıs yakalandı.

DHA Yaşam
Ankara’da NATO Zirvesi öncesi ’Turkuaz’ operasyonu: 58 şüpheli tutuklandı!
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Liderler Zirvesi öncesi 'Operasyon Turkuaz' adı altında uygulamaya konan üst düzey güvenlik tedbirlerini sürdürüyor.

AKTİF SUÇLULARA YÖNELİK BÜYÜK OPERASYON

NATO görev alanları kapsamında belirlenen bölgelerde çok sayıda ekip görevlendirildi. 24 saat esasına göre oluşturulan kırmızı alanlarda ise özel tedbirler alındı. Bu kapsamda tüm birimlerin katılımıyla aktif suça karışan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ankara'da 'Turkuaz' operasyonu: 58 tutuklama

58 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

46 tim ve 396 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda terör, narkotik, güvenlik ve asayiş suçlarından arandığı tespit edilen 58 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 58 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANKARA

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Ankara'da NATO Zirvesi öncesi 'Turkuaz' operasyonu: 58 şüpheli tutuklandı!
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