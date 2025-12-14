Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 kişi
Ankara’nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 06 CDD 914 plakalı otomobilin sürücüsü, kontrolü kaybederek motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis ekibi ise kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

