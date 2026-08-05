Özel hastanenin o isteği anne adayını şüphelendirdi! 40 dakika içinde 2 farklı rapor çıktı: ‘Bebeğin öldü’ dendi ama…

İddiaya göre Polatlı'daki özel bir hastaneye rutin kontrol için giden genç anne adayına, bebeğinin anne karnında yaşamını yitirdiği söylendi. Vakit kaybetmeden kürtaj olması gerektiği ifade edildi. Genç anne adayı teşhise şüpheyle yaklaştı ve soluğu devlet hastanesinde aldı. 40 dakika içinde ikinci farklı bir görüş alırken kontrolde ise gerçek bambaşka çıktı. Doktorlar, bebeğin kalbinin attığını ve gebeliğin sağlıklı şekilde devam ettiğini belirledi.
KALBİ ATAN BEBEĞE ÖLÜ RAPORU VERİLDİ
Genç kadın, iki hastane raporuyla yeniden özel hastanenin kapısını çaldı. İddiaya göre raporlar arasında yalnızca 40 dakika vardı. Anne adayı Eda yaşadıklarını, "Doktorla görüşme sağladığımızda bebeğin karnımda ölü olduğu, kalp atışının mevcut olmadığı, sağlıksız bir gebelik olduğu söylenildi. Radyoloji Uzmanına yönlendirildim. Orada uzmanlığın vermiş olduğu rapora bakarak yatış vermek istediBen o gün hastaneye güvenmiş olsaydım, benim çocuğum bugün hayatta olamayacaktı. Kalbi atan bir çocuğu almış olacaklardı." sözleriyle anlattı.
'30 BİN LİRAYA HALLEDERİZ'
ATV'nin haberine göre özel hastanede kendisine kürtaj için önce 40 bin lira, ardından ise 30 bin liraya hallederiz denildiğini öne süren anne adayı, "Oradaki uzman vermiş olduğu rapora bakarak yatış vermek istedi. 40 bin lira denilip işte 30 bin liraya hallederiz diye bir tepki görünce ister istemez insanın böyle aklında bir soru işareti oluyor" İfadelerini kullanan anne adayının içine düşen o şüphe sayesinde bebeğinin hayatı kurtuldu.
'BEBEĞİMİN KALBİ 40 DAKİKADA MI ÇALIŞTI?'
Genç kadın öfkeyle soluğu yeniden özel hastanede aldığını söylerken sözlerini "İki raporu da önlerine attım. Arada sadece 40 dakika var. 'Bu bebeğin kalbi 40 dakikada mı çalıştı' dedim. Raporları incelediler. Ondan sonra haklı olduğumu söylediler. Özür dilediler. Hatta bana şöyle söylenildi. Senin için ne yapabiliriz? Ben hiçbir şekilde özür kabul etmiyorum. Bunun özürle çözülebilecek bir durum olmadığını da belirttim." İfadeleriyle noktaladı.