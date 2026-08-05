Özel hastanenin o isteği anne adayını şüphelendirdi! 40 dakika içinde 2 farklı rapor çıktı: ‘Bebeğin öldü’ dendi ama…

'BEBEĞİMİN KALBİ 40 DAKİKADA MI ÇALIŞTI?'

Genç kadın öfkeyle soluğu yeniden özel hastanede aldığını söylerken sözlerini "İki raporu da önlerine attım. Arada sadece 40 dakika var. 'Bu bebeğin kalbi 40 dakikada mı çalıştı' dedim. Raporları incelediler. Ondan sonra haklı olduğumu söylediler. Özür dilediler. Hatta bana şöyle söylenildi. Senin için ne yapabiliriz? Ben hiçbir şekilde özür kabul etmiyorum. Bunun özürle çözülebilecek bir durum olmadığını da belirttim." İfadeleriyle noktaladı.