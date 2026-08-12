Ankara’da parkta yaşanan kavga 16 yaşındaki Kayra’yı hayattan koparmıştı: Tutuklu şüpheli cezaevinde intihar etti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 9 Haziran'da parkta meydana gelen olayda, Talha Erdem Ehlil (17), parkta eski kız arkadaşı E.E.'yi, 9'uncu sınıf öğrencisi Kayra Ataman'ın yanında görünce tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Talha, Kayra'yı bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Talha Erdem Ehlil ile kavgaya dahil olduğu belirtilen babası Burak Ehlil gözaltına alınarak tutuklandı.

ESKİ KIZ ARKADAŞI SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında Kayra Ataman'ın yanında bulunan ve Talha'yı parka çağırdığı iddia edilen E.Y. de şüpheli olarak ifade verdi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Soruşturma devam ederken, Kayra Ataman'ın ölümüne ilişkin tutuklu bulunan Talha Erdem Ehlil'in 8 Ağustos'ta cezaevinde kendisini asarak intihar ettiği ortaya çıktı.

"AMACIM BACAĞINDAN BIÇAKLAMAKTI" DEMİŞTİ

Ayrıca, Talha Erdem Ehlil, eski sevgilisini Kayra Ataman'ın yanında gördüğünü söyleyerek, "Eve gittiğimde moralim bozuktu. Daha sonra babam halimi görünce neden böyle olduğumu sordu. Daha sonra babam parka indi. Ancak orada Kayra ile arbede yaşamış. Eve geldiğinde üstü dağınıktı ve yüzü de çizilmişti. Ardından evden ekmek bıçağı aldım. Parka gittim. 'Babamı kim darbetti' diye sordum. Kayra, küfür ederek üzerime doğru koşmaya başladı. O sırada ben duruyordum kendimi korumak için bıçakladım. Amacım bacağından bıçaklamaktı" şeklinde ifade vermişti.