Ankara’da rüşvet operasyonu: 27 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı'ndan talep edilen bir kısım izin belgelerinde menfaat temin edildiğine ilişkin yapılan tespitler üzerine 32 şüpheli hakkında 'Rüşvet Almak Vermek' ve 'Rüşvete Aracılık Etmek' suçlarından soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bakanlıktan talep edilen bir kısım izin belgelerinde menfaat temin edildiği belirlendi. 2'si ihraç 1'i emekli kurum personeli, 2'si bu kişilerin aile yakını ve 27'si şirket yetkilisi olan 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli olmak üzere yapılan operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.