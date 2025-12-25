Ankara’da sahte içki operasyonu: 48 şüpheli yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Son dönemde kaçak ve sahte alkolden kaynaklı zehirlenme vakalarının artması üzerine harekete geçen ekipler, Ankara genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında 7 ilçede belirlenen 46 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 48 şüpheli yakalandı. Şüphelilere toplam 17 milyon 770 bin 928 lira idari para cezası uygulandı.

SAHTE İÇKİ VE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 458 şişe sahte alkollü içki, 153 litre etil alkol ile 104 adet alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi. Sahte içkilerin piyasaya sürülerek halk sağlığını tehlikeye attığı belirlendi.