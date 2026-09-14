Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da sanal devriye! 412 internet sitesine erişim engellendi
Giriş Tarihi: 14.09.2026 16:50

Ankara’da sanal devriye! 412 internet sitesine erişim engellendi

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetlerinde, yasa dışı bahis ile müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 412 internet sitesine erişim engellendi. Öte yandan Etimesgut ilçesinde bu yıl meydana gelen 8 nitelikli dolandırıcılık olayının da aydınlatıldığı bildirildi.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Ankara’da sanal devriye! 412 internet sitesine erişim engellendi
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Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 7-14 Eylül tarihleri arasında internette sanal devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 755 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.

412 İNTERNET SİTESİ ERİŞİME ENGELLENDİ

Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı belirlenen 347 internet sitesi ile müstehcen içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 65 internet sitesi belirlendi. Toplam 412 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirilerek erişimlerinin engellenmesi sağlandı.

ETİMESGUT'TA 8 NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK OLAYI AYDINLATILDI

Öte yandan, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar da sürdürüldü. Bu kapsamda Etimesgut ilçesinde meydana gelen 8 nitelikli dolandırıcılık olayının aydınlatıldığı bildirildi. Söz konusu olayları gerçekleştirdiği belirlenen 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

#ANKARA #ETİMESGUT

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Ankara’da sanal devriye! 412 internet sitesine erişim engellendi
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