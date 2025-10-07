Son dakika | Silahlı paylaşım yaptılar, birbirlerine meydan okudular! Çetelere şok operasyon: Özel harekat timleri de katıldı

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada silahla ateş ederken video çekip paylaşan, birbirlerine meydan okuyan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik takip ve adres tespitlerinin ardından operasyon için düğmeye bastı.