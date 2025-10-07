Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | Silahlı paylaşım yaptılar, birbirlerine meydan okudular! Çetelere şok operasyon: Özel harekat timleri de katıldı
Giriş Tarihi: 7.10.2025 10:41 Son Güncelleme: 7.10.2025 11:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla sosyal medyada silahlı paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 23 şüpheli düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, “sözde sanal çetelere” karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada silahla ateş ederken video çekip paylaşan, birbirlerine meydan okuyan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik takip ve adres tespitlerinin ardından operasyon için düğmeye bastı.

ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu gibi suçlardan kayıtları bulunan şüphelilere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekât timlerinin de katıldığı baskınlarda şüphelilerin evlerinde aramalar yapıldı.

ALTINDAĞ'DA RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında Altındağ ilçesinde gerçekleştirilen aramalarda 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin dijital materyallerine de el konuldu.

"OPERASYONLAR KARARLILIKLA SÜRECEK"

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, "sözde sanal çetelere" karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

