Son dakika | Silahlı paylaşım yaptılar, birbirlerine meydan okudular! Çetelere şok operasyon: Özel harekat timleri de katıldı

Son dakika... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada silahla ateş ederken video çekip paylaşan, birbirlerine meydan okuyan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik takip ve adres tespitlerinin ardından operasyon için düğmeye bastı.
ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI OPERASYON
Yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu gibi suçlardan kayıtları bulunan şüphelilere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel harekât timlerinin de katıldığı baskınlarda şüphelilerin evlerinde aramalar yapıldı.