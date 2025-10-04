Ankara’da su kesintisi krizi: Evlerimiz kokuyor banyo için akrabalara gidiyoruz!

Hattaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerinin kısmi bir alanında bugün saat 08.00'den 5 Ekim saat 08.00'e kadar su kesintisinin olacağı, yüksek kotlardaki abonelerin ise 5 Ekim saat 18.00'den sonra su almasının öngörüldüğü aktarıldı.