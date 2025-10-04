Ankara'da su krizi: Vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor! Peki bu sorun ne zaman çözülecek? | Video
Ankara’da su krizi derinleşiyor. Su boru hatlarındaki patlama sonrası ilçelerde dönüşümlü su kesintileri yapılıyor. Vatandaşlar ise ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinde su şişeleri ile çeşmelerin yolunu tutuyor. Peki bu kriz ne zaman çözülecek? A Haber muhabiri Şener Çetin, bölgeden son durumu aktardı.
