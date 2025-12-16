Ankara’da tarihin en büyük fuhuş operasyonu | İşletme sahibi, müdür, şef garsonlar: Hepsi işin içinde!

"MÜŞTERİYE ÇIKMAZSAN İŞE ALMAYIZ"

Mağdur kadınların ifadelerinde, işletme sahipleri, müdürler ve şef garsonların sistematik baskı uyguladığı ortaya çıktı. Kadınlar, "Müşteriyle çıkmazsan bir daha işe alamayız" şeklinde tehdit edildiklerini, fuhuş amaçlı müşteri geldiğinde telefonla çağrıldıklarını ve kazançtan komisyon alındığını anlattı. Bazı mağdurlar, sadece masaya oturup kons yapmak istediklerini belirtmelerine rağmen, "Bu işler böyle olmuyor, müşteriyle otele gitmen lazım" denilerek fuhşa zorlandıklarını ifade etti.