Ankara’da uyuşturucu operasyonu! 1’i muhtar 2 şüpheli tutuklandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, B.K. ve R.E'nin araçla uyuşturucu madde sattıklarına ilişkin yapılan ihbar üzerine soruşturma başlattıldı. Soruşturma kapsamında emniyet ekiplerinin yürüttüğü fiziki takipte, şüpheliler Sincan'da bir mahallenin muhtarlık binasından çıkarak araca bindikleri sırada gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 249 adet uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 57 bin 300 lira ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ MAHALLE MUHTARI

Zanlılara yönelik yapılan incelemede, B.K'nin Sincan'da bir mahallenin muhtarı olduğu belirlendi. B.K'nin cep telefonunda yapılan analizde, uyuşturucu ticareti yaptığına yönelik çok sayıda kişiyle mesajlaşmalarının bulunduğu tespit edildi. Yazışmalar üzerinden ulaşılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, söz konusu kişiler hakkında da işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.K. ve R.E, Ankara Batı Adliyesine sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Zanlılar, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.