Ankara’da yasa dışı etil alkol operasyonu! 2 gözaltı

Ankara'da KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçunu işleyen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda KOM Şube, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

DÜZENLENEN OPERASYONDA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 550 bin lira olan 5 ton etil alkolün, bir araçla Ankara'dan İzmir'e sevk edilmek istendiği sırada ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheliler H.M. ve C.M. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.