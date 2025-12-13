Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da yasa dışı etil alkol operasyonu! 2 gözaltı
Giriş Tarihi: 13.12.2025 17:07

Ankara’da yasa dışı etil alkol operasyonu! 2 gözaltı

Ankara’da piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 550 bin lira olan yasa dışı etil alkol ticareti yapan 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

SENA UYANER
Ankara’da yasa dışı etil alkol operasyonu! 2 gözaltı
  • ABONE OL

Ankara'da KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçunu işleyen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda KOM Şube, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

DÜZENLENEN OPERASYONDA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 550 bin lira olan 5 ton etil alkolün, bir araçla Ankara'dan İzmir'e sevk edilmek istendiği sırada ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheliler H.M. ve C.M. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da yasa dışı etil alkol operasyonu! 2 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz