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Giriş Tarihi: 25.06.2026 13:56 Son Güncelleme: 25.06.2026 14:12

Ankara’daki EGO otobüsü dehşetinde flaş: Kaza anbean kamerada! 1 kişi hayatını kaybetmişti...

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde EGO otobüsü ile hafif ticari aracın karıştığı, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, kazaya neden olduğu belirlenen hafif ticari araç sürücüsünün tutuklandığı öğrenildi.

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Kaza, 23 Haziran'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Ömer Karatay (25) yönetimindeki 06 BG 0864 plakalı hafif ticari araç ile Aziz Özkan Çetin'in kullandığı 06 GAF 410 plakalı EGO otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs savrulurken, yol kenarında bekleyen 3'üncü Hava Üssü İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı personeli Hamza Efe Doğan yaşamını yitirdi. Kazada ayrıca 9 kişi de yaralandı.

KAZA ANI KAMERADA

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, seyir halindeki EGO otobüsünün hafif ticari araçla çarpıştığı ve çarpışmanın ardından kontrolden çıkarak savrulduğu anlar yer aldı. Görüntüler, kazanın meydana geliş şekline ilişkin yürütülen soruşturmada delil olarak değerlendirmeye alındı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü Ömer Karatay, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. EGO otobüsünün sürücüsü Aziz Özkan Çetin'in ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Kazaya ilişkin başlatılan adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Ankara'da 1 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası kamerada

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANKARA #ETİMESGUT

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Ankara’daki EGO otobüsü dehşetinde flaş: Kaza anbean kamerada! 1 kişi hayatını kaybetmişti...
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