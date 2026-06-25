Ankara’daki EGO otobüsü kazasında flaş: Anbean kameraya yansımış! 1 ölü, 9 yaralı

Kaza, 23 Haziran'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Ömer Karatay (25) yönetimindeki 06 BG 0864 plakalı hafif ticari araç ile Aziz Özkan Çetin'in kullandığı 06 GAF 410 plakalı EGO otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs savrulurken, yol kenarında bekleyen 3'üncü Hava Üssü İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı personeli Hamza Efe Doğan yaşamını yitirdi. Kazada ayrıca 9 kişi de yaralandı.