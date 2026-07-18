Ankara'daki evden çıkanlar şoke etti! Tam bir kamyon...

Mahalleliden zaman zaman şikayet geldiğini söyleyen Dinçdemir, "Şikayetler geliyordu ama yaşlı oldukları için bir şey yapamıyorduk. Belediye ekipleri geliyordu, onları da içeri almıyorlardı. Belediyeden yemek ayarlıyorduk. Yemekleri bile pencereden alıyorlardı. Bu ailenin binada iki dairesi var. İki daireyi de çöp ev olarak kullanıyorlar. Yakınları gelip götürünce belediye ekiplerine haber verdik. Evler belediye ekiplerimizce boşaltılıyor." diye konuştu.