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Giriş Tarihi: 17.07.2026 16:25

Ankara'daki soygunun görüntüleri ortaya çıktı! Meğer önce internetten araştırmış...

Ankara’da internetten soygun yöntemlerini araştırdıktan sonra silahla bir kuyumcuyu soyan zanlının görüntüleri ortaya çıktı.

İHA
Ankara’daki soygunun görüntüleri ortaya çıktı! Meğer önce internetten araştırmış...
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Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, kuyumcu dükkanına silah giren O.P. (33), 200 bin lira değerindeki iki bileziği gasbettikten sonra kaçmıştı. Olayın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Evinde olduğu tespit edilen O.P., kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

İNTERNETTEN ARAŞTIRMIŞ

Olaydan kısa bir süre önce internetten soygun yöntemlerini araştırdığı öğrenilen zanlının gerçekleştirdiği soyguna ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde dükkana müşteri gibi giren O.P.'nin cebindeki tabancayı çıkarıp, 2 bileziği silah zoruyla alarak dükkandan çıktığı anlar yer aldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANKARA

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Ankara'daki soygunun görüntüleri ortaya çıktı! Meğer önce internetten araştırmış...
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