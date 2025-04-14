Ankara’daki vahşette yeni gelişme! Eski eşinin arkadaşını öldürmüştü...

Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 117'nci Sokak'ta dün akşam saatlerinde Hidayet Çalman, eski eşi P.İ.'yi evine giderken takip etti. Çalman, eski eşinin yanında bulunan İlker Bekdaş'a, çıkan tartışmada tabancayla ateş ederek kaçtı.
Vücuduna 5 kurşun isabet eden Bekdaş, hayatını kaybetti. Bekdaş'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayın ardından motosikletle kaçtığı belirlenen Hidayet Çalman, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Çalman'ın emniyetteki işlemleri sürüyor...