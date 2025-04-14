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Giriş Tarihi: 14.4.2025 15:44 Son Güncelleme: 14.4.2025 15:44

Ankara’daki vahşette yeni gelişme! Eski eşinin arkadaşını öldürmüştü...

Ankara’da eski eşinin arkadaşı İlker Bekdaş'ı tabancayla öldürüp kaçan Hidayet Çalman, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı...

DHA
Ankara’daki vahşette yeni gelişme! Eski eşinin arkadaşını öldürmüştü...

Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 117'nci Sokak'ta dün akşam saatlerinde Hidayet Çalman, eski eşi P.İ.'yi evine giderken takip etti. Çalman, eski eşinin yanında bulunan İlker Bekdaş'a, çıkan tartışmada tabancayla ateş ederek kaçtı.

Vücuduna 5 kurşun isabet eden Bekdaş, hayatını kaybetti. Bekdaş'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayın ardından motosikletle kaçtığı belirlenen Hidayet Çalman, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Çalman'ın emniyetteki işlemleri sürüyor...

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Ankara’daki vahşette yeni gelişme! Eski eşinin arkadaşını öldürmüştü...
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