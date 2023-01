Ankebut Ne Demek? Arapça Ankebût Ne Anlama Gelir, Kelimenin Kökeni ve Anlamı Nedir?

Ankebut ne demek sorusuna örümcek şeklinde cevap vermek mümkün olabilir. Kur'an-ı Kerim içerisinde yer alan bir surenin ismidir. Sure ismini de içinde geçen kelimeden almıştır. İnsanlara önemli bilgiler aktaran sure, İslam dininde oldukça bilinen surelerdendir. Mekke döneminde indirildiğine inanılan sure 69 ayetten oluşur. Arapça Ankebût ne anlama gelir, kelimenin kökeni ve anlamı nedir sorularının tüm yanıtları yazımızın devamında.

Ankebut Ne Demek?

Ankebut Kur'an surelerinden biridir. Surenin kelime anlamı ise dişi örümcek demektir. Sure ismini 41. Ayet içerisinde geçen Ankebût kelimesinden almaktadır. Ankebut Suresi içerisinde Allah'ın birliğinden, peygamberlikten bahsedilmektedir. Aynı zamanda farklı peygamberlere dair çeşitli ibret öyküleri de surede yer alır. Ankebût Arapça kökenli bir kelimedir. Türkçede örümcek, örümcekler şeklinde çevrilir. Bu sözcük Aramice/ Süryanice akkabita sözcüğü ile eş anlamlıdır.

Ankebût Suresi Özellikleri Nedir?

Ankebut Suresi Kur'an-ı Kerim'deki 29. suredir. Surenin Mekke döneminde indirildiği bilinmektedir. 41. Ayet içerisinde geçen kelime sureye ismini vermiştir. Surenin tamamı da 29 ayetten oluşmaktadır. Surenin numarası 29'dur. Toplamdaki kelime sayısı ise 982 kelimedir. Surenin en temel konusu ise insanların doğru inanca sahip olarak bu doğru inanç çevresinde yaşamalarıdır. Bu nedenle de sure içerisinde birçok eski ibretlik hikayeler sure içerisinde detaylı olarak yer bulmuştur.

Surede Allah'tan başka varlıkların korumasına ihtiyaç duyanların durumu dişi örümceklerin durumuna benzetilmiştir. Dişi örümcekler kendilerine bir yuva edinirler. Ancak yuvaların en çürüğü örümceğin yuvasıdır şeklinde bir açıklama ayet içerisinde bildirilmiştir. 41. Ayet içerisinde bahsi geçen dişi örümcek yanında Ad ve Semud kavimleri ile Haman ve Karun gibi kişilerin de hikayelerine ayet içerisinde yer verilmiştir.