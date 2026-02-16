Anne baba katili şizofren çıktı

Sancaktepe
'de geçtiğimiz temmuz ayında anne ve babasını bıçaklayarak öldüren Beytullah Cin(28) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede ağabey Vedat Cin'in ifadesi yer aldı. Ağabey Cin, kardeşinin 2 yıl boyunca uyuşturucu kullandığını, 2024 yılında da babası Ahmet Cin'i(65) tornavidayla yaraladığına dikkat çekti. Adli Tıp Raporu'nda Emine Cin'in(60), 39 kez bıçak darbesine maruz kaldığı, baba Ahmet Cin'in de 15 kez delici aletle yaralandığı ve vefat ettikleri kaydedildi.
ŞİZOFRENİ RAPORU
Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından rapor hazırlanan Cin'in, şizofreni hastası olduğu ve işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığına dikkat çekildi. Savcılık hazırladığı iddianamede, Beytullah Cin hakkında şizofreni tanısı olması nedeniyle ceza ehliyetinin bulunmadığını vurgulayarak güvenlik tedbirine hükmedilmesi talebinde bulundu. Tutuklu bulunan Beytullah Cin, geçtiğimiz günlerde ilk kez İstanbul Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Avukatının mazeret sunmasından dolayı savunma yapamayan Cin'in yargılandığı davada mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.