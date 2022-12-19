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Giriş Tarihi: 19.12.2022

“Anne bana yemek ayırdınız mı? Açım”

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
“Anne bana yemek ayırdınız mı? Açım”
Antalya'da yaşayan ve bir bilişim firmasının pazarlama müdürü olan Beyza Taşkıran (32), geçen 11 Aralık'ta, turizm fuarı için İzmir'den dönmek için Adnan Menderes Havalimanı'na gitti. Cep telefonuyla konuştuğu sırada ise 14 metreden düşerek öldü. Beyza Taşkıran'ın havalimanındayken annesi Canan G. ile yaptığı telefon konuşmasındaki son sözleri de ortaya çıktı. Genç kadının annesi Canan G.'ye, "Anne bana yemek ayırdınız mı? Antalya'ya aç geliyorum" dediği öğrenildi.
SABAH'a konuşan yakınları, "Beyza işinde çok başarılıydı. İzmir'deki turizm fuarında yaptığı sunumdan sonra vali bile yanına gelip tebrik etmiş. İsviçre tatilinden yeni gelmişti. İngilizcesi çok iyiydi. Firması onu yurt dışına gönderecekti. Hayalleri vardı. Her genç kız gibi evlenmek ve yuva kurmak istiyordu. Birlikte yaşadığı annesi ve kız kardeşine çok düşkündü. Sokak hayvanlarını ameliyat ettirirdi, kampanyalar düzenlerdi. İntihar ettiğini düşünmüyoruz. Havalimanının bir ihmali olabileceğini düşünüyoruz.. Bu olayın sorumlusu kimse bulunsun istiyoruz" dedi.

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“Anne bana yemek ayırdınız mı? Açım”
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