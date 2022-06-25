Anne Frank kimdir, neden ve nasıl öldü; eserleri nelerdir? Anne Frank Google Doodle ile anıldı!

ANNE FRANK KİMDİR?

Çocuk yaşta toplama kampında hayatını kaybeden Anne Frank, ölümünün ardından Nazi kamplarında kendisi ve ailesinin yaşadıklarını günlük yazarak günümüze kadar kazandırmıştır Annelies Marie "Anne" Frank 12 Haziran 1929 tarihinde Frankfurt, Almanya'da dünyaya geldi. II. Dünya Savaşı'nda 1942'den 1944'te kadar işgal altındaki Hollanda'daki hayatını yazdığı günlüğü daha sonra Anne Frank'in Hatıra Defteri adıyla basılmıştır. Frank bu sebeple Holokost'un en bilinen mağdurlarından biri olarak bilinir.

Naziler'in Almanya'yı kontrol altına almasıyla dört buçuk yaşındayken ailesiyle birlikte, hayatının çoğunu geçireceği Amsterdam'da yaşadı. Alman vatandaşı olarak doğdu, 1941'de vatandaşlığını kaybetti. Mayıs 1940'ta Almanların Hollanda işgaliyle Amsterdam'da kaldı. Temmuz 1942'de ailesiyle birlikte evdeki kütüphanenin arkasında gizli bir odaya saklandı. Bu zamandan Ağustos 1944'te ailenin Gestapo tarafından tutuklanmasına kadar geçen sürede, doğum günü hediyesi olan günlüğüne düzenli olarak yaşadıklarını yazdı. Aile tutuklanınca Nazi toplama kamplarına gönderildi. Ekim veya Kasım 1944'te ablası Margot ile Auschwitz'ten Bergen-Belsen toplama kampına gönderildiler. Birkaç ay sonra burada muhtemelen tifüsten yaşamlarını yitirdiler.

Kızıl Haç ölümlerini Mart olarak tespit etmiş ve resmi ölüm tarihi 31 Mart olarak belirlemişti ancak 2015'te Anne Frank'in Evi'nde yapılan araştırmalar Şubat'ta ölmüş olmalarının daha muhtemel olduğunu duyurmuştur.

Babası Otto Frank ailenin savaştan kurtulan tek üyesi olarak Amsterdam'a döndüğünde kızının günlüğünün sekreteri Miep Gies tarafından muhafaza edildiği öğrenir ve 1947'de günlüğü yayımlatır. Günlük 1952'de The Diary of a Young Girl (Bir Genç Kızın Günlüğü) adıyla İngilizceye çevrildi, günümüzde 70'in üzerinde farklı dilde yayımlanmıştır.