Anne-kız tartıştıkları genci öldürdü

İstanbul, Bahçelievler'de 16 yaşındaki D.Ç. isimli kız çocuğu ile annesi G.Ç. (51), tartıştıkları Rasıf H.'yi (25) ve kavgayı ayırmaya çalışan İ.G.'yi (34) bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Rasıf H., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, dün saat 14.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa 1 Caddesi'nde meydana geldi. D.Ç. isimli kız çocuğu ile annesi G.Ç., caddede karşılaştıkları Rasıf H. ile bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.Ç. ve annesi G.Ç., yanlarındaki bıçak ile Rasıf H.'yi bıçakladı. Bu sırada olayı görerek, araya girmeye çalışan İ.G. isimli kişi de bıçakla yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Rasıf H., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, D.Ç. ve annesi G.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.