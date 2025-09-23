Haberler Yaşam Haberleri Anne olmak için gün sayıyor! İrem Helvacıoğlu ‘baby shower’ partisinden kareler paylaştı
Giriş Tarihi: 23.9.2025 18:53 Son Güncelleme: 23.9.2025 19:18

Anne olmak için gün sayıyor! İrem Helvacıoğlu ‘baby shower’ partisinden kareler paylaştı

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, ilk kez anne olmak için gün sayıyor. Doğuma günler kala annelik heyecanı daha da artan İrem Helvacıoğlu, ‘baby shower’ partisi organize etti. Partiden karelerini paylaşan ünlü oyuncuya beğeni yağdı. İşte o paylaşımlar!

Anne olmak için gün sayıyor! İrem Helvacıoğlu ‘baby shower’ partisinden kareler paylaştı

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, işletmeci Ural Kaspar'la Suadiye'de yakın arkadaşlarının katıldığı bir düğünle 28 Ekim 2024'te evlenmişti. İrem Helvacıoğlu, aradığı mutluluğu Kaspar'da bulmuş ve kısa süre önce bebek müjdesini de vermişti.

İrem Helvacıoğlu yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok yakınlarımızla birlikte bu mutlu günümüzü paylaşmak istedik. Tabii heyecanlıyız, şu an heyecan bastı" demişti.

EVLİLİK TEKLİFİ NASIL OLDU?

Muhabirlerin evlilik teklifi nasıl oldu sorusuna Helvacıoğlu, "Geleneksel bir evlilik Ural'dan ya da benden olmadı. Aramızda konuştuğumuz konuydu. Öyle karar verdik" açıklamasında bulundu.

EVLENDİKTEN KISA SÜRE SONRA BEBEK MÜJDESİ

Evlendikten kısa süre sonra İrem Helvacıoğlu'ndan bebek müjdesi gelmişti.

İLK FOTOĞRAF

İrem Helvacıoğlu, karnı burnunda ilk pozu takipçileriyle paylaşmıştı. Çiftin bu özel anı, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve takipçilerinden tebrik yağmuruna tutulmuştu.

CİNSİYETİNİ BÖYLE DUYURDU!

İlk anneliğin heyecanını yaşayan güzel oyuncu, sosyal medya hesabında bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı.

KIZ BEBEK BEKLİYOR

Siyah- beyaz bir video yayınlayan Helvacıoğlu, daha sonra kız bebek beklediklerini duyurmuştu.

'BABY SHOWER' PARTİSİ DÜZENLEDİ

Kız bebek bekleyen İrem Helvacıoğlu, bugün arkadaşları ve ailesiyle birlikte 'baby shower' partisi düzenledi. İlk kez anne olma heyecanını yaşayacak olan ünlü oyuncu, kişisel hesabından paylaşımlar yaptı.

KIYAFET KODU DA VERİLDİ!

İrem Helvacıoğlu'nun yakın arkadaşları, partinin kıyafet kodunun beyaz olduğunu belirtti.

İşte o paylaşımlar...

ARKADAŞINA GÖNDER
Anne olmak için gün sayıyor! İrem Helvacıoğlu ‘baby shower’ partisinden kareler paylaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz