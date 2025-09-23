Anne olmak için gün sayıyor! İrem Helvacıoğlu ‘baby shower’ partisinden kareler paylaştı

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, işletmeci Ural Kaspar'la Suadiye'de yakın arkadaşlarının katıldığı bir düğünle 28 Ekim 2024'te evlenmişti. İrem Helvacıoğlu, aradığı mutluluğu Kaspar'da bulmuş ve kısa süre önce bebek müjdesini de vermişti.
İrem Helvacıoğlu yaptığı açıklamada, "Uzun süredir bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok yakınlarımızla birlikte bu mutlu günümüzü paylaşmak istedik. Tabii heyecanlıyız, şu an heyecan bastı" demişti.
EVLİLİK TEKLİFİ NASIL OLDU?
Muhabirlerin evlilik teklifi nasıl oldu sorusuna Helvacıoğlu, "Geleneksel bir evlilik Ural'dan ya da benden olmadı. Aramızda konuştuğumuz konuydu. Öyle karar verdik" açıklamasında bulundu.
CİNSİYETİNİ BÖYLE DUYURDU!
İlk anneliğin heyecanını yaşayan güzel oyuncu, sosyal medya hesabında bebeğinin cinsiyetini açıklamıştı.
KIZ BEBEK BEKLİYOR
Siyah- beyaz bir video yayınlayan Helvacıoğlu, daha sonra kız bebek beklediklerini duyurmuştu.
'BABY SHOWER' PARTİSİ DÜZENLEDİ
Kız bebek bekleyen İrem Helvacıoğlu, bugün arkadaşları ve ailesiyle birlikte 'baby shower' partisi düzenledi. İlk kez anne olma heyecanını yaşayacak olan ünlü oyuncu, kişisel hesabından paylaşımlar yaptı.