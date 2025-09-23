Anne olmak için gün sayıyor! İrem Helvacıoğlu ‘baby shower’ partisini paylaştı
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, ilk kez anne olmak için gün sayıyor. Doğuma günler kala annelik heyecanı daha da artan İrem Helvacıoğlu, ‘baby shower’ partisi organize etti. Partiden karelerini paylaşan ünlü oyuncuya beğeni yağdı. İşte o paylaşımlar!
