Anne ve babasını katletti

Kırşehir'de aile içi tartışma çifte cinayetle sonuçlandı. 37 yaşındaki Ömer Kılıç, annesi Azime Öz ile babası Nuh Öz'ü bıçakla katletti, 2 kuzenini de yaraladı. Dün saat 17.00'da Aşağı Homurlu Köyü'nde yaşanan olayda, soyadını değiştirdiği öğrenilen Ömer Kılıç, anne ve babasıyla tartışmaya başladı. Mutfaktan aldığı bıçakla anne ve babasına saldıran Ömer Kılıç ailesini bıçakladıktan sonra kapının önünde karşılaştığı kuzenleri Fatih Boran (36) ile Nihal Göztak'ı (38) da bıçakladı. Ekipler, baba Nuh ile anne Azime Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Ömer Kılıç suç aleti ile birlikte jandarma tarafından yakalandı.