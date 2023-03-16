Annesine gitmek istemeyen çocukların gözyaşları yürekleri dağladı

Ardından çocukları için velayet davası açan baba, davayı kaybetti. Mahkeme çocukların anneye teslim edilmesine karar verdi. Yaklaşık 2 yıldır babalarının yanında olan çocuklar, jandarma ve haciz memurları tarafından babanın evinden alınarak anneye teslim edildi. Bu sırada duygusal anlar yaşanırken, anneleri ile gitmek istemeyen çocukların feryatları yürekleri dağladı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Hayatının en zor ayrılığını yaşadığını ifade eden Barış Şimşek, "Çocuklar annesini istemiyor. Çocuklarım şiddet gördüğünü söyledi. Çocuklarımı zorla benden aldılar. Ben çocuklarımı geri istiyorum. Bu nasıl adalet? Ben çocuklarımı geri istiyorum" diyerek yardım beklediğini ifade etti.