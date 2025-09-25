Haberler Yaşam Haberleri Annesini av tüfeğiyle başından vurup öldürmüştü! O cani tutuklandı: 1,5-2 metre mesafeden tetiğe bastım
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ava gitmesini istemeyen annesi Durgül Sivrikaya’yı (61) çıkan tartışmada av tüfeğiyle başından vurup öldüren Soner Sivrikaya (22) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sivrikaya, savcılıktaki ifadesinde, "Av tüfeğini annemin kafasına doğrultup 1,5-2 metre mesafeden tetiğe bastım” diye konuştu.

Muğla'daki olay, dün saat 18.00 sıralarında Köyceğiz ilçesinde meydana geldi. Soner Sivrikaya, evdeki av tüfeğini alarak ava gitmek istedi. Sivrikaya'nın annesi Durgül Sivrikaya ise oğluna karşı çıkınca evin bahçesinde tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİYLE ANNESİNİ BAŞINDAN VURDU

Tartışma sırasında Soner Sivrikaya, av tüfeğiyle annesini başından vurdu. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde anne Sivrikaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Jandarma, Soner Sivrikaya'yı suç aleti silahla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sivrikaya, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

"1,5-2 METRE MESAFEDEN TETİĞE BASTIM"

Sivrikaya, savcılıktaki ifadesinde, "Çantamı hazırlayıp evden çıkarken kapının arkasından bulunduğu avda kullandığım av tüfeğini alıp dışarıya çıktım. Evin önünde annem telefon görüşmesini yapmaktaydı. 'Anne ben ava gideceğim' şeklinde konuştum. Annem de 'Önce tencere bezlerini yıka sonra git' şeklinde cevap verdi.

Ben de kendisine 'Geldikten sonra yıkarım fazla duramayacağım' diye cevap verdim ve anneme seni öldürürüm diyerek konuştum. Annem de bana 'Öldürürsen öldür' şeklinde cevap verdi. Av tüfeğini annemin kafasına doğrultup 1,5-2 metre mesafeden tetiğe bastım" diye konuştu.

