Annesini telefonda konuşurken gördü! Yaşlı kadını dolandırıcıların ağından son anda böyle kurtardı: ‘O an panikleyip…’

YAŞLI KADINI PANİĞE SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞTILAR

O sırada annesinin yanında bulunan kızı, konuşmanın bir dolandırıcılık girişimi olduğunu fark ederek müdahale etti. Yaşlı kadını telefonda baskı kurarak paniğe sürüklemeye ve yönlendirmeye çalıştığını fark eden kızı, annesinin dolandırıcıların ağına düşmesini son anda engelledi.

Annesini telefonda konuşurken gördü, dolandırıcıların planını bozdu | Video





DOLANDIRICILIK ANI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI



Genç kadın, annesinin para göndermesini ve kişisel bilgilerini paylaşmasını son anda engellediği o anları kayda aldı. Savcılığın verdiği talimat ile yaşlı kadını aradığını söyleyen kimliği belirsiz şahıs düzenlenen bir operasyonda kendisi ve birçok vatandaşın adına düzenlenen sahte kimlik kartlarının yasal olmayan şekilde kullandığını söyledi.