Annesinin ciğeri kızına can oldu

Bu hafta 'Organ Bağışı Haftası'. Bu kapsamda vatandaşlara organ bağışı çağrısı yapılıyor. Ama bir anne var ki o minik kızını ciğerinden bir parça vererek kurtardı. Medipol Sağlık Grubu'ndan Organ Nakli Uzmanı Prof. Dr. Murat Dayangaç ve ekibinin gerçekleştirdiği bu olağanüstü nakil, tıbbi bir zaferden çok daha fazlası, anne sevgisinin sarsılmaz bir kanıtı oldu. Anne Nurcan Akar, yaşadığı süreci "Ben karaciğerimi bağışladım, tekrar gerekseydi yine verirdim. Organ nakli bir mucize, insanın evladını yeniden kucağına alması tarifsiz bir mutluluk" diyerek anlattı. Baba Duran Akar da "Ben de vermek istedim ama uyumlu çıkmadı. Yine olsa yine denerim. Çocuğumuzun yürüdüğünü, güldüğünü görmek bize hayat veriyor" dedi. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Dayangaç, Türkiye'nin canlı vericili organ nakillerinde dünya liderleri arasında olduğunu belirterek, "Karaciğer nakillerinin yüzde 95'i canlı vericili yapılıyor. Böbrek ve karaciğer naklinde dünyada en iyi birkaç ülkeden biriyiz. Türkiye'nin kadavra bağış oranları ise hâlâ düşük. Bugün 20 binden fazla kişi böbrek, 2 binden fazla kişi karaciğer nakli bekliyor" dedi.