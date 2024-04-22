Antalya uçağında polise saldıran yolcu adli kontrol şartı ile serbest

İskoçya'nın Easy Jet havayolları ile Edinburgh - Antalya seferinde Michael Stephen M. İsimli yolcu, uçuş boyunca bir şişe içki içtikten sonra olay çıkardı. Uçak Antalya'ya indiğinde polisin içeri girdiğini gören Michael Stephen M. önce kendisini şikayet eden yolcuya yumruk attı. Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuruna da saldıran yolcu, güçlükle uçaktan indirildi ve gözaltına alındı.

ÖNCELİĞİMİZ YOLCU GÜVENLİĞİ

Uçak içerisine giren görevlimize mukavemet gösteren, Michael Stephen M. isimli yolcu gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Michael Stephen M. Cumhuriyet Savcılığınca adli kontrol kararı verildi. Easy Jet, en büyük önceliklerinin yolcu güvenliği olduğunu söyledi.