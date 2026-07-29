Antalya ve Adıyaman’da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!

155 TEKNİK PERSONEL İLE YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Sarp, eğimli ve kayalık yapıya sahip bölgede kara ekipleri yangına gece boyunca 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 155 teknik personel ve yangın işçisi ile müdahale etti.

Antalya'daki orman yangınında ikinci gün! Müdahaleler sürüyor... | Video

Ekiplerin ikinci günde de yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.