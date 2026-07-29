Haberler Yaşam Haberleri Antalya ve Adıyaman'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!
Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:25

Antalya ve Adıyaman'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!

Antalya Kaş'taki orman yangını ikinci gününde de kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Adıyaman'da alevlere teslim olan ormanlık alanda ise karadan müdahale aralıksız şekilde devam ediyor.

DHA Yaşam
Antalya ve Adıyaman’da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!
  • ABONE OL

Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı orman yangını çıktı. Gün içinde yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, çalışmalarını gece de aralıksız sürdürdü.

155 TEKNİK PERSONEL İLE YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Sarp, eğimli ve kayalık yapıya sahip bölgede kara ekipleri yangına gece boyunca 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 155 teknik personel ve yangın işçisi ile müdahale etti.

Antalya'daki orman yangınında ikinci gün! Müdahaleler sürüyor... | Video

Ekiplerin ikinci günde de yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

ADIYAMAN

Yangın, öğleden sonra Merkez Kayaönü Köyü kırsalında bulunan ormanlık alanda çıktı. Dumanlar ve alevlerin yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, Orman Müdürlüğü ve ilgili kamu kurumlarının ekipleri sevk edildi.Kontrol altına alınmaya çalışılan yangın bölgesine çevre illerden de itfaiye ekipleri takviye olarak sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANTALYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya ve Adıyaman'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA