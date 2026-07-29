Antalya ve Adıyaman’da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor!

Kaş ilçesine bağlı Kalkan Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı orman yangını çıktı. Gün içinde yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler, çalışmalarını gece de aralıksız sürdürdü.
155 TEKNİK PERSONEL İLE YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Sarp, eğimli ve kayalık yapıya sahip bölgede kara ekipleri yangına gece boyunca 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 155 teknik personel ve yangın işçisi ile müdahale etti.
Antalya'daki orman yangınında ikinci gün! Müdahaleler sürüyor... | Video
Ekiplerin ikinci günde de yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.
ADIYAMAN
Yangın, öğleden sonra Merkez Kayaönü Köyü kırsalında bulunan ormanlık alanda çıktı. Dumanlar ve alevlerin yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, Orman Müdürlüğü ve ilgili kamu kurumlarının ekipleri sevk edildi.Kontrol altına alınmaya çalışılan yangın bölgesine çevre illerden de itfaiye ekipleri takviye olarak sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.