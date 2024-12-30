Antalya’da 07 Gençlik Antalyaspor taraftarlar derneği lokalini kurşunlayan iki kişi tutuklandı

07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği'nin kurşunlanması ve bir taraftarın yaralanmasının ardından polis çalışma başlattı. Bölgedeki MOBESE ve işyeri güvenlik kamera görüntülerini incelemeyen ekipler olayda kullanılan çalıntı plakalı aracın kiralık olduğu, olaya karışan şahısların ise; Ö.E. , A.Y. K.Ş. ve Ö.B. olduğu tespit etti.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis 22 Aralık tarihinde düzenlediği operasyonda K.Ş., Ö.E. ve Ö.B.'yi kıs kıvrak yakaladı. Emniyetteki sorgusunu ardından adliyeye sevk edilen 3 sanıktan K.Ş. ve Ö.E. tutuklandı, Ö.B. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Polis firari olarak arama çalışmaları devam eden A.Y. isimli şahıs ise bugün yakaladığını bildirdi.