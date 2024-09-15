Antalya’da 17 yaşındaki genç, 16 yaşındaki arkadaşını boynundan vurarak öldürdü

Korkunç cinayet Antalya'nın Konyaaltı ilçesi, Hurma Mahallesi 173 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Alkol alan B.Ş. ile ev arkadaşı A.E.Yarasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateş alan tabancadan çıkan kurşun A.E.Y'nin boynuna isabet etti. Silah sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Eve gelen sağlık ekibi, A.E.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Gencin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Apartmandan çıkmak üzereyken polis ekiplerince yakalanan B.Ş, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Evde yapılan araştırmada suç aleti tabanca ile boş kovana polisler el koydu.