Antalya’da 184 şüpheli tutuklandı

Antalya Emniyeti tarafından kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, tehdit, cinsel suçlar ve hırsızlık suçları başta olmak üzere, meydana gelen asayiş olaylarına yönelik uygulamalar ve denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, 163 bin 814 şüpheli hakkında sorgulama yapıldı. Şüphelilerin, 454'ü aranan olmak üzere yakalanan toplam 1659 şüpheliden 184'ü tutuklandı.

59 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerde ayrıca, 29 bin 2 otomobil/motosiklet incelenirken, çalıntı, hacizli, yakalamalı 15 otomobil ve motosiklet yakalandı. 747 geçici konaklama yeri ve 46 kiralık araç firması denetlenirken, 2 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Yapılan aramalarda ise, 59 ateşli silah, bin 235 fişek/tüfek kartuşu ve 2 kesici alet ile çeşitli döviz ve ziynet eşyaları ele geçirildi.