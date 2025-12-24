Antalya’da 2 genç devrilen traktörün altında kaldı: 18 yaşındaki Mehmet feci şekilde can verdi!

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Tosun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken gencin cansız bedeni de aynı yöntemle traktörün altından çıkarıldı. Olay yerine gelen Tosun'un yakınları sinir krizi geçirdi. Acılı baba, oğluna defalarca bölgeye gelmemesi yönünde uyarıda bulunduğunu ancak söz dinletemediğini ifade etti.