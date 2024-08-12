Antalya’da 5 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde olay meydana geldi. Ali Ünvar ve ailesi Hollanda'dan Antalya'ya tatile geldi. Kaş ilçesinde bir yılın yorgunluğu ve stresini atmak için ailecek villa kiraladı.

BİR ANLIK DALGINLIK

Ünvar ailesi üyeleri 10 Ağustos günü villada dinlendikleri sırada Alparslan'ın olmadığını fark etti. Hemen havuz başına koştular. Alparslan havuzda hareketsiz halde duruyor. Hemen minik Alparslan'ı havuzdan çıkardılar. Durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdiler. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri minik Alparslan'a müdahale etti. Duran kalbini çalıştırmak için uzun süre uğraştı. Ancak başarılı olamadı.

CENAZESİ UŞAK'A GÖTÜRÜLDÜ

Acı haberin ardından aile gözyaşlarına boğuldu. Minik Alparslan'ın cansız bedeni otopsi için önce Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından Alparslan Ünvar'ın cansız bedeni baba Ali Ünvar'a teslim edildi. Cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Uşak'ın Banaz ilçesine götürüldü. Talihsiz Alparslan bugün toprağa verilecek. Ünvar ailesi üzüntüden yakınlarının yardımı ile ayakta durabildi.