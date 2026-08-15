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Giriş Tarihi: 15.08.2026 14:55

Antalya’da acı kaza! Görev yaptığı çöp kamyonunu altında kaldı: Yaşar Vural hayatını kaybetti!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. 49 yaşındaki Yaşar Vural temizlik işçisi olarak görev yaptığı çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi. O geri manevra talihsiz adamı hayattan kopardı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Antalya’da acı kaza! Görev yaptığı çöp kamyonunu altında kaldı: Yaşar Vural hayatını kaybetti!
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Kaza; Sabah saatlerinde Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Ilıca Mahallesi Çarıklı Parkı yanında bulunan çöp konteynerini boşaltmak üzere geri manevra yapan S. A'nın kullandığı Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait 07 LFP 46 çöp kamyonu, aynı araçta görev yapan Yaşar Vural (49) isimli temizlik işçisini altına aldı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Olay yerine gelen 112 Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde temizlik işçisinin, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

MESAİ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Yaşar Vural'ın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, çöp kamyonunu kullanan Selçuk Ateş, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Kumköy Jandarma Karakolu ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANTALYA #MANAVGAT

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Antalya’da acı kaza! Görev yaptığı çöp kamyonunu altında kaldı: Yaşar Vural hayatını kaybetti!
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