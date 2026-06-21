Antalya’da acı kaza! Tur aracına çarptı ardından otomobil üzerinden geçti: Kızını YKS’ye götürmek için yola çıkan baba hayatını kaybetti!





"KİMSEYİ GÖRMEDİM"



Ahmet Küçükgök'e çarpan tur aracı sürücüsü Erdal İ. ise her şeyin bir anda olduğunu belirterek "Ben duran arabayı son anda fark ettim. Sol tarafından çarptım ve burada durdum. Adamı görmedim. Gidip baktığımda arkamdan gelen otomobilin adamın üzerinden geçtiğini gördüm" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör