Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da acı kaza! Tur aracına çarptı ardından otomobil üzerinden geçti: Kızını YKS’ye götürmek için yola çıkan baba hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 21.06.2026 14:16 Son Güncelleme: 21.06.2026 14:18

Antalya’da acı kaza! Tur aracına çarptı ardından otomobil üzerinden geçti: Kızını YKS’ye götürmek için yola çıkan baba hayatını kaybetti!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. 3 araçlı zincirleme kazada önce tur aracının çarptığı, ardından da otomobilin üzerinden geçtiği 44 yaşındaki Ahmet Küçükgök yaşamını yitirdi. Küçükkök’ün kızını bu sabah YKS ikinci oturumu sınavına götürmek için Antalya'ya doğru gittiği sırada kazanın yaşandığı öğrenildi. Talihsiz adama çarpan sürücünün ifadesi ise pes dedirtti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Antalya’da acı kaza! Tur aracına çarptı ardından otomobil üzerinden geçti: Kızını YKS’ye götürmek için yola çıkan baba hayatını kaybetti!
  • ABONE OL

Kaza Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Antalya yönüne seyir halindeki Erdal İ.'nin kullandığı 07 EC 3002 plakalı tur aracı Ulualan mevkiinde emniyet şeridinde park halindeki özel şirkete ait vidanjöre, vidanjörün sol arka kısmına ve yaya olarak bulunan Ahmet Küçükgök'e çarptı. Aynı istikamette seyir halindeki Ünsal D.'nin kullandığı 07 BBR 696 plakalı otomobil de yola savrulan Küçükgök'ün üzerinden geçti.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Küçükgök (44) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edilirken araç sürücüleri Erdal İ. ve Ünsal D. cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.



KIZINI YKS İKİNCİ OTURUMU İÇİN SINAVA GÖTÜRECEKTİ

Arkadaşının ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşayan vidanjör sürücüsü Soner Tosun, Alanya'dan Antalya'ya giderken yanlarından geçmekte olan bir tırın kornaya basıp, sellektör yaptığını belirterek "Tır sürücüsünün bu hareketi nedeniyle bir aksaklık olabileceği düşüncesiyle vidanjörü yol kenarına çekip durdum. Ahmet araçtan inip etrafını kontrol etti. Tam arka kısmına geldiğinde ses duydum. İndiğimde yerde kötü durumdaydı. Ahmet sabah kızını YKS'ye götürmek için Antalya'ya gidiyordu" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.



"KİMSEYİ GÖRMEDİM"

Ahmet Küçükgök'e çarpan tur aracı sürücüsü Erdal İ. ise her şeyin bir anda olduğunu belirterek "Ben duran arabayı son anda fark ettim. Sol tarafından çarptım ve burada durdum. Adamı görmedim. Gidip baktığımda arkamdan gelen otomobilin adamın üzerinden geçtiğini gördüm" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MANAVGAT #ANTALYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya’da acı kaza! Tur aracına çarptı ardından otomobil üzerinden geçti: Kızını YKS’ye götürmek için yola çıkan baba hayatını kaybetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA