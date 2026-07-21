Antalya’da akılalmaz anlar! Motosiklet ile otomobil çarpıştı: Yaralıyı bırakıp video çekti!

"BU GÖRÜNTÜYÜ POLİSE VERECEĞİM"



Kazanın ardından olay yerinde görevini yapan basın mensubunun görüntü aldığını gören ve kazaya karışan otomobilde yolcu olarak bulunduğu öğrenilen genç kadın, çekim yapılmasını istemediğini ifade etti. Cep telefonuyla basın mensubunu da görüntüleyen kadın, "Bu görüntüyü polise vereyim, sen onlar gerekeni yapar" diyerek tepki gösterdi.