Antalya’da akılalmaz olay! Ölen kişiye ait ehliyetle yakalandı: Sürücünün gerçek kimliği kan dondurdu!

CİNAYET HÜKÜMLÜSÜ ÇIKTI

Bu sırada araçtan inen sürücü, kaçmaya başladı. Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı Şahin ekibi, şoförü kısa süreli takibin ardından yakaladı. Kimlik kontrolünde şoförün Mehmet Ünal olduğu ve hakkında Kayseri'de 'Kasten öldürme' suçundan 22,5 yıl, 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçundan da 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şüphelinin ayrıca 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan arandığı da belirlendi.