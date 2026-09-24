Haberler Yaşam Haberleri Antalya’da akılalmaz olay! Ölen kişiye ait ehliyetle yakalandı: Sürücünün gerçek kimliği kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 24.09.2026 15:11

Antalya’da akılalmaz olay! Ölen kişiye ait ehliyetle yakalandı: Sürücünün gerçek kimliği kan dondurdu!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Trafik polisleri, otel servis şoföründen aldıkları ehliyetin, ölen kişiye ait olduğunu belirledi. Kaçarken yakalanan şoförün kimliği kan dondurdu. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Antalya’da akılalmaz olay! Ölen kişiye ait ehliyetle yakalandı: Sürücünün gerçek kimliği kan dondurdu!
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Manavgat'ın Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde trafik denetimi yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi, durdurdukları otel servisinin sürücüsünden ehliyet istedi. Trafik ekibi, şoförün verdiği ehliyetin hayatını kaybeden birine ait olduğunu belirledi.

CİNAYET HÜKÜMLÜSÜ ÇIKTI

Bu sırada araçtan inen sürücü, kaçmaya başladı. Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı Şahin ekibi, şoförü kısa süreli takibin ardından yakaladı. Kimlik kontrolünde şoförün Mehmet Ünal olduğu ve hakkında Kayseri'de 'Kasten öldürme' suçundan 22,5 yıl, 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçundan da 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Şüphelinin ayrıca 'Kadına karşı basit yaralama' suçundan arandığı da belirlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ünal, tutuklanıp cezaevine teslim edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANTALYA #MANAVGAT

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Antalya’da akılalmaz olay! Ölen kişiye ait ehliyetle yakalandı: Sürücünün gerçek kimliği kan dondurdu!
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