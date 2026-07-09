Antalya’da akılalmaz olay! Tartıştığı adamın üzerine aracını sürdü: Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı!

6 Temmuz akşamı Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana gelen olayda, C.B. ile apartman önünde park halindeki otomobilin yanında bulunan M.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.G. araca binerken, C.B. ise otomobilin kapılarını açmaya çalıştı. Öfkesine hakim olamayan C.B. aracın camına ve aynasına vururken, aracını çalıştıran M.G. bölgeden ayrılmak istedi.