Antalya’da akılalmaz olay! Tartıştığı adamın üzerine aracını sürdü: Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı!

6 Temmuz akşamı Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana gelen olayda, C.B. ile apartman önünde park halindeki otomobilin yanında bulunan M.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.G. araca binerken, C.B. ise otomobilin kapılarını açmaya çalıştı. Öfkesine hakim olamayan C.B. aracın camına ve aynasına vururken, aracını çalıştıran M.G. bölgeden ayrılmak istedi.
OTOMOBİL VE KAPI ARASINA SIKIŞTIRDI
Bu sırada M.G., bir anda otomobili C.B.'nin üzerine sürdü. Aracın önüne aldığı C.B.'ye çarpan ve otomobil ile apartman kapısı arasında C.B.'yi sıkıştıran M.G., olayın ardından biraz uzaklaştı.
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"KAÇMAK İSTERKEN SALDIRDI"
Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra M.G.'yi polis merkezine götürdü. M.G.'nin ilk ifadesinde C.B.'nin kendisine saldırdığını, oradan kaçmak isterken olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tartışma sonrası C.B.'nin otomobilin önüne geçtiği, bu sırada araçta bulunan M.G.'nin otomobili çalıştırarak önce geri gittiği, ardından ise aracı C.B.'nin üzerine sürerek apartman giriş kapısına çarptığı görüldü.