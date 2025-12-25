Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da akılalmaz 'sakızmatik' operasyonu: Bunun için kullanıyorlar! 2 gözaltı
Giriş Tarihi: 25.12.2025 15:17

Antalya'da akılalmaz 'sakızmatik' operasyonu: Bunun için kullanıyorlar! 2 gözaltı

Antalya’nın Elmalı ilçesinde sakızmatik oyun makinesi adı verilen elektronik cihazlar üzerinden kumar oynatıldığı tespit edildi. İki iş yerine operasyon düzenlendi.

İHA
Antalya’da akılalmaz ’sakızmatik’ operasyonu: Bunun için kullanıyorlar! 2 gözaltı
  • ABONE OL

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Elmalı ilçesinde yürüttükleri çalışma kapsamında, kumar oynanması için yer ve imkân sağlandığını belirledi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda, V.A.'nın işlettiği kahvehane ile E.E.'nin işlettiği markette yapılan aramalarda 3 adet oyun makinesi ile çok sayıda tombala kağıdı ve pulu ele geçirildi. Operasyon kapsamında işletme sahipleri olan 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli tahkikat başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da akılalmaz 'sakızmatik' operasyonu: Bunun için kullanıyorlar! 2 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz