Antalya’da akılalmaz ’sakızmatik’ operasyonu: Bunun için kullanıyorlar! 2 gözaltı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Elmalı ilçesinde yürüttükleri çalışma kapsamında, kumar oynanması için yer ve imkân sağlandığını belirledi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda, V.A.'nın işlettiği kahvehane ile E.E.'nin işlettiği markette yapılan aramalarda 3 adet oyun makinesi ile çok sayıda tombala kağıdı ve pulu ele geçirildi. Operasyon kapsamında işletme sahipleri olan 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli tahkikat başlatıldı.