Antalya’da beklenen yağmur etkili oldu: Meteoroloji uyarmıştı!

BATI AKDENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün bir diğer uyarısında ise Batı Akdeniz'de fırtına beklendiği kaydedildi. Antalya Körfezi'nin doğusunda, Manavgat-Gazipaşa arasında rüzgarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde, saatte 50 ile 75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

Antalya’da beklenen yağmur etkili oldu